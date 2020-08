Bayer und Temasek gründen Startup Unfold zur Entwicklung von bahnbrechenden Innovationen im Vertical Farming

Leverkusen/Singapur, 12. August 2020 – „Leaps by Bayer“, die Impact-Investment-Einheit der Bayer AG, hat gemeinsam mit Temasek, einer weltweit operierenden Investment-Firma aus Singapur, das Startup Unfold gegründet. Unfold wird innovatives Gemüsesaatgut entwickeln und hat sich zum Ziel gesetzt, im Vertical Farming (dt. vertikale Landwirtschaft) neue Maßstäbe bei Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit zu setzen.



Während sich die meisten Startups in diesem Bereich auf die Entwicklung einer effizienteren Infrastruktur konzentrieren, ist Unfold das einzige Unternehmen, das seine Stärken darin hat, das genetische Potenzial im Vertical Farming zu erschließen. Unfold konzentriert sich darauf, neue Saatgutsorten aus den Genen (Keimplasma) von Gemüsepflanzen zu entwickeln und diese mit Anbauempfehlungen für die speziellen Bedingungen in mehrstöckigen Gewächshäusern zu kombinieren.



Unfold akquiriert im Rahmen der gemeinsamen Vereinbarung in der ersten Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar und erhält bestimmte Rechte am Bayer-Portfolio für Gemüsesaatgut.



„Innovative und nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft zählen zu den zehn Bereichen, in die ‚Leaps by Bayer‘ investiert“, erklärt Jürgen Eckhardt, Leiter der Investment-Einheit, die neue, bahnbrechende Technologien in Gesundheit und Landwirtschaft voranbringt – mit Hilfe von Geschäftsmodellen, die eine Balance zwischen Profitabilität und Nachhaltigkeit schaffen, was auch als Impact Investment bezeichnet wird. „Die Investition in Unfold ist ein hervorragendes Beispiel für eine transformative, kreative Entwicklung von Agrarprodukten, die genau auf die Bedürfnisse der Verbraucher und der Landwirte sowie den Schutz der Umwelt abgestimmt sind. Wir verbessern so den Zugang zu frischem Obst und Gemüse, fördern eine nachhaltige und lokale Produktion und tragen zu einer sicheren Versorgung einer wachsenden Stadtbevölkerung mit Nahrungsmitteln bei.“



Die Investition steht im Einklang mit der Vision „Health for All, Hunger for None“ von Bayer. Darin bekennt sich das Unternehmen zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, insbesondere den Zielen, bis 2030 ein gesundes Leben für alle Menschen zu gewährleisten und den Hunger in der Welt zu beenden.



In vertikalen Farmen – üblicherweise mehrstöckigen Gewächshäusern – werden Lebensmittel mithilfe von künstlichem Licht in geschlossenen Räumen angebaut. Die Abhängigkeit von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird reduziert, der Wasserverbrauch optimiert und Nahrungsmittel können selbst dort produziert werden, wo Anbauflächen knapp und die Bedingungen für die Landwirtschaft schwierig sind. Die Pflanzen wachsen schneller, weil die Lichtintensität in der Regel durch LED-Technik gesteuert wird. Dadurch ist es möglich, frisches Obst und Gemüse überall und jederzeit zuverlässig in Verbrauchernähe zu produzieren – und das sogar auf einer kleineren Anbaufläche und bei geringerem Ressourcenverbrauch. Zudem entfällt ein Großteil der Logistik und der Transportwege. Unfold unterstützt zum einen die lokale Produktion beliebter Gemüsesorten, trägt andererseits aber auch zu einer zuverlässigen und sicheren Versorgung mit nachhaltig produziertem Gemüse bei. Das gilt vor allem für Gebiete mit sehr beschränktem Zugang zu erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln sowie für Krisenzeiten wie der globalen COVID-19-Pandemie.



In den vergangenen Jahren investieren Unternehmen verstärkt in den Markt für vertikale Landwirtschaft, vor allem weil Anbauflächen knapper werden, die Marktnachfrage nach regional und nachhaltig produzierten Lebensmitteln steigt und immer mehr Menschen in die Megastädte ziehen.



Eine dieser Megastädte ist Singapur, wo Temasek seinen Hauptsitz hat. In dem asiatischen Stadtstaat steigt – wie in vielen anderen Ländern – die Nachfrage nach umweltschonend und regional produziertem Obst und Gemüse, das eine bessere Ökobilanz aufweist, weniger Ressourcen in der Produktion und im Transport verbraucht, immer möglichst frisch ist und dazu noch hervorragend schmeckt.



„Die globalen Herausforderungen der Ernährungssicherung nehmen zu. Deshalb ist es notwendig, dass wir unsere herkömmlichen Anbaumethoden über- und auch weiterdenken“, sagt John Vaske, Leiter des Bereichs Agribusiness bei Temasek. „Wir müssen für sichere Lieferketten vom Erzeuger zum Verbraucher in den Städten sorgen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft verringern. Angesichts der wachsenden Bevölkerung und des steigenden Nahrungsmittelbedarfs ist es umso wichtiger, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren und gleichzeitig Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Nährwerte zu verbessern. Durch Investitionen in Unternehmen wie Unfold können wir und unsere Partner innovative, nachhaltige Lösungen unterstützen, von denen wir alle auf lange Sicht profitieren.“



An der Spitze des US-Unternehmens steht John Purcell als CEO. Unfold wird als US-Unternehmen seinen Hauptsitz im kalifornischen Davis haben und Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Kalifornien und Singapur unterhalten.



„Was Unfold von anderen Unternehmen unterscheidet, sind seine beispiellosen Investitionen in Saatgut und Anbaumethoden, die ideal auf das Vertical Farming zugeschnitten sind – einem Bereich, der bislang stark vernachlässigt wurde“, erklärt Purcell. „Als ein Unternehmen, das sich voll und ganz auf Vertical Farming spezialisiert hat, bringt Unfold zukunftsweisende Saatgutgenetik mit den besten Agrartechnik-Experten zusammen, um Produktivität, Geschmack und weitere Verbraucherpräferenzen signifikant zu verbessern. Wir freuen uns darauf, den Markt durch Partnerschaften mit Betreibern vertikaler Farmen, Technologieanbietern und anderen Akteuren entlang der gesamten Lieferkette zu bedienen.“



Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.de.



„Leaps by Bayer“ ist eine Organisationseinheit der Bayer AG, die Impact-Investitionen in Lösungen für einige der größten Herausforderungen im Bereich der Gesundheit und Landwirtschaft tätigt. Das Investment-Portfolio umfasst mehr als 30 Unternehmen, die an Technologien mit bahnbrechendem Potenzial arbeiten, darunter BlueRock Therapeutics (Regeneration verlorener Gewebefunktionen), Joyn Bio (Verringerung der Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt) sowie Khloris, Century Therapeutics und Pyxis Oncology (Krebsprävention und -heilung). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leaps.bayer.com.



Über Temasek

Temasek ist eine Investmentgesellschaft mit einem Netto-Portfoliovolumen von 306 Mrd. Singapur-Dollar(1) (196 Mrd. Euro) zum 31. März 2020. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Investor, Institution und Treuhänder erfolgreich zu sein, richtig zu handeln und Gutes zu tun. Temasek sucht aktiv nach nachhaltigen Lösungen für gegenwärtige und künftige Herausforderungen, um mit seinen Investitionen zu einer besseren, intelligenteren und nachhaltigeren Welt beizutragen. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.temasek.com.sg.



(1) Die vorläufige Leistungsbilanz von Temasek basiert auf ungeprüften, konsolidierten Finanzaufstellungen für das Steuerjahr, das am 31. März 2020 geendet hat. Weitere Informationen erhalten Sie in dieser Pressemitteilung von Temasek.



