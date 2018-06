Bayer begibt neue Anleihen über 15 Milliarden US-Dollar

Leverkusen, 19. Juni 2018 – Der Bayer-Konzern begibt über seine Tochtergesellschaft Bayer U.S. Finance II LLC, Pittsburgh, USA, Anleihen über 15 Milliarden US-Dollar, die von der Bayer AG garantiert sind. Die Platzierung besteht aus acht Tranchen mit verschiedenen Laufzeiten und richtet sich ausschließlich an internationale institutionelle Investoren. Die Emission war rund dreifach überzeichnet und sichert die langfristige Finanzierung der Übernahme von Monsanto.



Die Anleihe mit drei Jahren Laufzeit über insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar besteht aus einer festverzinslichen Tranche (1,25 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 3,50 Prozent p. a.) und einer variabel verzinslichen Tranche über 1,25 Milliarden US-Dollar, die mit 0,63 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird.



Die Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit setzt sich zusammen aus einer festverzinslichen Tranche über 2,25 Milliarden US-Dollar mit einem Zinskupon von 3,875 Prozent p. a. und einer variabel verzinslichen Tranche über 1,25 Milliarden US-Dollar, die mit 1,01 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird.



Die längerfristigen Anleihen werden in 7,5 bzw. 10,5 sowie 20 und 30 Jahren fällig. Verzinst werden sie mit 4,25 Prozent p. a. (Volumen 2,5 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2025), 4,375 Prozent p. a. (Volumen 3,5 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2028), 4,625 Prozent p. a. (Volumen 1,0 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2038) und 4,875 Prozent p. a. (Volumen 2,0 Milliarden US-Dollar, Fälligkeit 2048).



Bayer beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission zu verwenden, um Teile der syndizierten Kreditlinie für die Zwischenfinanzierung der Übernahme von Monsanto zurückzuzahlen.



