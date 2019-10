Ertharin Cousin wird Mitglied des Aufsichtsrats der Bayer AG

Leverkusen, 1. Oktober 2019 – Das Amtsgericht Köln hat die US-Amerikanerin Ertharin Cousin zum Mitglied des Aufsichtsrats der Bayer AG bestellt. Die promovierte Juristin war von 2012 bis 2017 Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Rom und ist eine international anerkannte Expertin für Ernährung und Landwirtschaft. Der Bayer-Aufsichtsrat erhält damit die Verstärkung, die er aufgrund der gewachsenen Bedeutung des Crop-Science-Geschäfts für wünschenswert erachtet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ertharin Cousin eine herausragende Persönlichkeit für diese Aufgabe gewinnen konnten. Mit ihrer außergewöhnlichen Erfahrung im Ernährungsbereich sowie in der US-Regierung und bei den Vereinten Nationen rundet sie das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats in idealer Weise ab“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bayer AG, Werner Wenning.



Cousin wird Nachfolgerin von Thomas Ebeling, der sein Amt zum Ende September im Hinblick auf neu übernommene Verpflichtungen bei anderen Gesellschaften niedergelegt hat. Turnusgemäß hätte seine Amtszeit erst 2022 geendet. „Wir danken Herrn Ebeling für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärte Wenning.



Ertharin Cousin ist derzeit als „Distinguished Fellow“ beim Chicago Council on Global Affairs tätig – einem Think Tank, der sich mit globalen Themen wie Welternährung, Verstädterung, Energie und Wasserversorgung auseinandersetzt. Darüber hinaus ist sie Gastwissenschaftlerin am Stanford University Freeman Spogli Institute for International Studies, Center for Food Security and Environment. Vor ihrer Zeit als Leiterin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen war Cousin von 2009 bis 2012 US-Botschafterin bei den für Ernährung und Landwirtschaft zuständigen Agenturen der Vereinten Nationen. Im Verlauf ihrer Karriere arbeitete sie zudem als Executive Vice President und Chief Operating Officer für die Hilfsorganisation „America’s Second Harvest“ (heute „Feeding America“) sowie bei der US-Supermarktkette Albertsons in unterschiedlichen Positionen mit Führungsverantwortung, unter anderem als Senior Vice President of Public Affairs und als Chief Information Officer. Während der Regierung Clinton war sie im Weißen Haus für die Verbindungen zum Außenministerium zuständig, wo sie eine besondere Auszeichnung für ihre verdienstvollen Leistungen erhielt. Von 1987 bis 1989 arbeitete sie im Büro des Generalstaatsanwalts von Illinois, unter anderem als dessen Stellvertreterin.



„Ertharin Cousin hat ihre Karriere der Bekämpfung des Hungers gewidmet“, sagte Wenning. „Unsere gemeinsame Vision ist es, die wachsende Weltbevölkerung auf nachhaltige Weise zu ernähren und den Hunger zu besiegen. Dafür brauchen wir Innovationen und technologischen Fortschritt, und dafür müssen viele Beteiligte auf unterschiedlichen Ebenen zusammenarbeiten. Ertharin Cousins Kompetenz und ihre internationale Erfahrung an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen werden dem Unternehmen neue Perspektiven eröffnen.“



